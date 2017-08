Tardam fête les paysans de montagne !

Par DDK | Il ya 38 minutes | 94 lecture(s)

C’est sous le slogan "Le sport de montagne au service du développement durable" que s'est tenue, vendredi dernier, la 3e édition de la Fête des paysans de montagne au village Tardam, dans la commune de Toudja. La manifestation a été organisée par l'association Assirem Gouraya et l'association locale Tassadhith, en collaboration avec l'APC de Toudja, la DSA, la DJS, la chambre de l'agriculture de Béjaïa et les services des forêts. En effet, cette fête a drainé une foule nombreuse, laquelle était venue assister, toute charmée, à cette fête dédiée aux paysans, lesquels ont eu l'occasion et l'opportunité de mettre en valeur leur production dans les différentes spécialisés agricoles. Le village de Tardam est connu pour sa vocation agropastorale. Cette fête était aussi un "clin d’œil " à l'agriculture de montagne, avec ce cliché battu en brèche de montagne "inculte", car difficile d'accès et accidentée. Cela, les paysans de la région l'ont balayé d'un revers de main, car leurs terres produisent des fruits et légumes d'une qualité irréprochable. Ainsi donc, au menu de cette journée d'hommage aux paysans des montagnes, il y avait une panoplie d'activités et d'animations tenues dans une grande ambiance. Il y a eu l'organisation d'un "marché Bio" de vente et d'exposition des produits agricoles locaux comme les maraîchages (poivrons, tomates, potiron,...) et les fruits comme la pastèque, le melon et bien d'autres. Cette exposition a permis aux agriculteurs de ce village de mettre en valeur les produits de leurs fermes agricoles et potagers. «Le potager était de tout temps présent dans la vie familiale kabyle. Le kabyle, jadis, n’attendait pas la tenue du marché pour s'approvisionner en légumes et fruits, mais se rendait dans son jardin pour en cueillir !», affirme l'un des participants. Dans la foulée, d'autres activités ont jalonné cette journée de vendredi dernier, où les visiteurs ont eu le droit d’apprécier les outils et les ustensiles traditionnels mis en exposition. Une randonnée "Pour tous sur le sentier des paysans" a été organisée avec les participants ainsi qu'une initiation à l'escalade au profit des enfants du village de Tardam. Des concours comme le meilleur dessin pour enfants et le meilleur plat de cuisine traditionnelle ont été également au menu de cette fête en l'honneur des paysans exerçant en montagne. Et pour la clôture, une chorale et une conférence-débat ont été animées en l'honneur des présents. «Mettre en valeur les métiers liés au monde rural et développer le sport et l'agritourisme de montagne», tel a été l’objectif principal assigné à cette manifestation, qui a drainé, faut-il le signaler, des milliers de visiteurs en quête notamment de produits agricoles bio.

Syphax Y.