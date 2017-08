Ali Ideflawen honoré à Lemsella

Par DDK | Il ya 37 minutes | 99 lecture(s)

Un vibrant hommage a été rendu à l’icône de la chanson kabyle Ali Ideflawen, en marge de la Fête de la figue. A l’occasion de la célébration de la 11ème édition de la fête de la figue, l’association culturelle Tighilt de Lemsella d’Illoula-Oumalou a organisé, dans la soirée de vendredi dernier, un concours de jeunes talents issus du village, intitulé «Lemsell’Art», dédié à ce grand chanteur. Remporté l’année dernière par le jeune Aït Ali Abdelhak, le premier prix du concours jeune talent a été remis cette année à la jeune Sandra Hamaïdi de la région, par le grand chanteur Ali Ideflawen. Rappelons que cette musicologue est issue de l’Institut Supérieur de musique d’Alger. Elle a commencé à apprendre la musique à l’âge de 9 ans à la maison, simplement aidée par un prof de musique et son père. «J’adore la scène depuis mon plus jeune âge», a avoué cette ravissante jeune fille. «Mon seule souhait, c’est de participer avec l’orchestre national de musique». Par ailleurs, la chanteuse kabyle Malika Domrane, invitée d’honneur de la précédente édition est revenue cette année pour être parmi le groupe des jurys de cette épreuve. «Je suis très heureuse d’être présente parmi vous aujourd’hui à Lemsella, ça me permet de revivre les moments de joie que j’ai vécu l’année dernière», a annoncé Malika Domrane. Les invités ont eu à découvrir des voix sublimes promises à un avenir radieux dans le monde de la musique. Une vingtaine de participants à cette épreuve ont émerveillé par leur talent et leurs interprétations correctes des chansons reprises. «Le concours de jeunes talents qui m’est dédié est un honneur pour moi. Je remercie tout le collectif du village ainsi que tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement», a déclaré Ali Ideflawen. «Nous sommes tous concernés par ces manifestations culturelles qui servent à sauvegarder notre patrimoine traditionnel, sauvegarder la figue comme fruit et produit du terroir et promouvoir la langue Amazighe à travers le concours de chant organisé», a-t-il ajouté.

Aggab Mahdjouba