L’opération lancée après-demain

En prévision des élections locales, qui auront lieu le 23 novembre prochain, le ministère de l’Intérieur a affirmé que la révision des listes électorales débutera après-demain. «Suite à la signature du décret présidentiel, fixant la date de convocation du corps électoral au jeudi 23 novembre 2017 pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire informe les citoyens et citoyennes qu'une période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du 30 août au 13 septembre prochain», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par ledit ministère. A cet effet, tous les citoyens et citoyennes non-inscrits sur les listes électorales «sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence», a précisé le département de Noureddine Bedoui. Quant aux électrices et électeurs ayant changé de résidence, ils doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence, qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. À retenir que la demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence. «Les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, à l'exception du vendredi», a encore ajouté la même source. Cette révision intervient suite à la convocation du corps électoral par le président de la République fixant la date des prochaines élections locales. Il est utile de rappeler que le ministre de l’intérieur avait appelé les walis à réunir toutes les conditions favorables au succès des prochaines élections locales, en mettant l'accent sur l'impératif, pour les Assemblées populaires communales (APC) élues, d'assumer «pleinement leurs responsabilités en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen et d'attirer les investissements productifs».

Samira Saïdj