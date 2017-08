Un mort et deux blessés dans un cortège nuptial

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Une fête de mariage a subitement tourné au drame suite à un accident de la circulation mettant en cause une voiture faisant partie d’un cortège nuptial. Les faits ont eu lieu avant-hier samedi sur la route reliant Sidi-Aïch à Béjaïa, au lieudit Chett à la sortie de la ville de Sidi-Aïch. Ainsi, une voiture est entrée en collision frontale avec un eucalyptus. Le conducteur de la voiture, B. Toufik, âgé de 36 ans, est mort sur le coup alors que les trois occupants de la même voiture ont été plus ou moins gravement blessés. Le conducteur du véhicule léger aurait, vraisemblablement, perdu le contrôle de son véhicule avant de terminer sa course dans un arbre, aux abords de la route. La victime est originaire du village Imaaliouene, dans la commune de Chemini. Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour acheminer le corps du défunt à la morgue de la ville éponyme, tandis que les blessés ont été pris en charge par une équipe médicale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce dramatique accident.

Bachir Djaider