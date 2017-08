La population marche «pour la propreté»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Des dizaines de citoyens d'Akbou ont répondu, hier, favorablement, à l'appel à la marche de la coordination intercommunale regroupant les communes d'Ighram, Chellata et Akbou, en vue de réclamer la réouverture de la décharge publique de Biziou.

Les manifestants ayant pris part à cette marche pacifique, qui s'est ébranlée du stade des martyrs vers le siège de la daïra d'Akbou, brandissaient des banderoles et pancartes portant des slogans appelant à l'«ouverture immédiate de la décharge de Biziou», et «la réalisation d'une déchetterie» devant mettre fin «à la saleté et aux décharges sauvages qui offrent un spectacle hideux à la région». Depuis la fermeture de la décharge publique de Biziou par les habitants de la localité, lesquels se sont plaints des odeurs nauséabondes et des fumées asphyxiantes qui s'en dégagent, les dépotoirs et décharges sauvages se sont multipliés à grande vitesse sur le territoire de la daïra, en l'absence de collectes des ordures ménagères. Devant les structures de santé, les établissements scolaires, les administrations, dans les places publiques ou sur les trottoirs, des montagnes d'ordures se sont formées, agressant la vue des passants et suscitant l'indignation. Hier, les citoyens de la région ont exprimé leur ‘’ras-le-bol’’. «Nous sommes arrivés à un stade où la santé publique est plus que jamais menacée. Nous tirons la sonnette d'alarme et nous appelons les autorités concernées à prendre leurs responsabilités», a indiqué un manifestant, qui se dit «très affecté par le désastre écologique qui prévaut au niveau des trois communes de la daïra». Trois animateurs, qui se sont succédé au micro lors du rassemblement tenu au siège de la daïra d'Akbou, point de chute de cette marche, ont dénoncé, à tour de rôle, le «laisser-aller» des autorités locales, notamment les assemblées élues, qui, estiment-ils, «ont échoué dans leur mission d'amélioration du cadre de vie des citoyens». Il est utile de rappeler que l'APC d'Akbou, qui compte parmi les communes les plus riches du pays, est bloquée depuis les élections locales de novembre 2012. En outre, ces orateurs ont appelé les citoyens de Biziou «à la sagesse», les exhortant à rouvrir la décharge publique se trouvant dans leur localité, en attendant la réalisation d'une déchetterie moderne à Akbou. Par ailleurs, et avant de se disperser dans le calme, ces manifestants ont promis de revenir à la charge et de durcir le ton, si rien n'est fait par les autorités locales et de wilaya pour prendre en charge leur doléance.

Boualem S.