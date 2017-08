Une bande de voleurs arrêtée

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Une bande spécialisée dans le vol d'appartements par effraction, composée de huit individus, a été arrêtée il y a plus d'une semaine par la police judiciaire de Dellys, à l'extrême Est de la wilaya de Boumerdès. Les services de sécurité ont agi suite à la plainte déposée par un père de famille, K. M., victime d'un vol de bijoux et d'autres objets estimés à 100 millions de centimes. Profitant de l'absence de ce dernier, les malfaiteurs ont escaladé un mur avant de s'introduire dans sa maison. Ayant pris des gants pour commettre leurs méfaits et effacer les empreintes digitales, les voleurs s'étaient alors emparés d’objets précieux, avant de prendre la fuite. Sur la base de certains indices, des éléments de ce gang ont été démasqués puis interpellés à Dellys. Leurs complices seront, eux aussi, rapidement arrêtés au niveau des centres urbains voisins de Cap Djinet et Baghlia, où ils revendaient les objets volés. Conduits au commissariat de la circonscription, les huit malfaiteurs ont reconnu leurs méfaits dans un procès verbal qu'ils ont dûment signé. Sur ordre du procureur, près le tribunal de Dellys, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour les chefs d'inculpation de constitution de bande de malfaiteurs, de vol par effraction et recel.

