Un dealer arrêté à Béni Amrane

Par DDK | Il ya 11 minutes

La police judiciaire de Boumerdès a mis fin, récemment, aux agissements d'un trafiquant de drogue à Béni Amrane. L'enquête policière aura permis de démasquer cet individu et lui tendre une souricière, au cours de laquelle il fut arrêté. Il était alors en possession de 200 grammes de résine de cannabis. ''Une quantité de drogue que le mis en cause A. F., âgé de 43 ans, s'apprêtait à revendre aux jeunes de différents quartiers'', indique le communiqué de la sûreté de wilaya. Conduit au commissariat de la circonscription, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans un procès-verbal qu’il a dûment signé. Pour les chefs d'inculpation de propagation de la drogue et de sa commercialisation, ce quinquagénaire a été placé sous mandat de dépôt, sur ordre du Procureur près le tribunal de Boumerdès.

S. H.