Sit-in des souscripteurs devant la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Les souscripteurs au programme des 50 logements LSP, dans la commune d’Akbou, se disent dans la tourmente. Et pour cause, cela fait plus de 10 ans qu’ils attendent la réception de leurs logements, dont le retard dans la réalisation «a dépassé tout entendement», déplorent-ils. Hier, ils se sont rassemblés devant le siège de la wilaya de Béjaïa pour exprimer leur «ras-le-bol devant une situation «devenue insupportable» et réclamer l’«intervention urgente» des autorités concernées, pour exiger du promoteur privé, en charge de réaliser ces logements, l’achèvement des travaux et la remise des clés aux bénéficiaires. «Notre souscription à ce projet remonte à 2005. Nous avons payé de grandes sommes d’argent au promoteur privé, en guise d’avance. Aujourd’hui, nous sommes tenus de rembourser nos crédits bancaires avec 6% d’intérêt, alors que nous n’occupons pas encore nos logements. Le promoteur ne veut pas régler les contraintes administratives pour achever le projet», tempête l’un des protestataires. Par ailleurs, les autorités de wilaya, qui ont reçu une délégation des souscripteurs, ont promis de convoquer très prochainement une réunion devant regrouper toutes les parties concernées par ce projet, en vue de trouver une solution favorable.

B. S.