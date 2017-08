Le nouveau programme mis en place

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Un nouveau programme de 2 800 logements de type AADL, réparti sur deux sites, vient d’être mis en place au niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

Les études techniques des deux chantiers ont été achevées et les projets seront lancés très prochainement. En effet et selon M. Belkacemi Saïd, directeur de l’agence AADL de la wilaya de Bouira, ce nouveau programme, qui a été débloqué au mois de mars dernier, viendra combler le manque de logements enregistré dans une wilaya où le nombre des souscripteurs à la formule AADL a dépassé les 5 200 pour les deux programmes AADL 1 et AADL 2 : «Deux assiettes ont été retenues à cet effet. La première, qui se situe à la sortie nord du chef-lieu de Bouira, abritera un quota de 2 000 logements, alors que la deuxième assiette comprendra 800 logements. Elle se trouve au niveau du nouveau pôle urbain de Bouira. Les études techniques ont été achevées. Actuellement, nous sommes en phase d’élaboration des marchés. Nous allons opter pour des entreprises spécialisées dans l’industrie du logement, afin de réceptionner ce programme le plus tôt possible et éviter les retards», affirme M. Belkacemi. Concernant l’ancien programme de 2 400 unités, le même responsable fera savoir que l’ensemble des chantiers lancés avancent à bon rythme : «La contrainte du manque d’assiette de terrain a été levée, grâce à l’engagement des autorités de la wilaya. Actuellement l’ancien programme a été mis en place en totalité. Nous avons au moins 13 chantiers répartis sur 8 communes de la wilaya. Dans certaines localités, où nous sommes toujours confrontés à l’absence de terrains, à l’instar de Lakhdaria, les souscripteurs auront à choisir entre trois sites, car il s’agit d’un programme de wilaya», a-t-il ajouté. Et d’enchaîner : «Les 13 chantiers avancent à un rythme acceptable. Certains, à l’instar de celui des 800 logements au niveau du pôle urbain de Bouira, avancent, par contre, à un rythme moins élevé. Mais je tiens à rassurer les souscripteurs : deux entreprises augmenteront le rythme à partir du mois de septembre, après la fin de la période des congés. D’ailleurs, et selon nos estimations, ce site, qui dépasse le taux de 40% d’avancement, sera réceptionné, en plus des équipements, dans un délai de 12 mois. Il sera le premier à être réceptionné d’ailleurs». À propos des opérations de paiement de la deuxième tranche du crédit à l’achat, M. Belkacemi a révélé que seulement 800 souscripteurs des programmes AADL 1 et 2 ont déjà été convoqués et se sont acquittés de la deuxième tranche du crédit. Il expliquera que le retard des convocations est directement lié au retard qu’a enregistré la mise en place du programme dans la wilaya de Bouira : «Depuis la relance du programme en 2013, nous avions été confrontés au problème du manque d’assiette. Ce n’est qu’au début 2017 que nous avons pu mettre en place le programme. Par voie de conséquence, les souscripteurs sont convoqués selon l’avancement des travaux et selon l’ordre d’inscription. Les 800 premiers clients déjà convoqués seront placés au niveau du site des 800 logements à Bouira et à chaque fois qu’un chantier dépasse les 40% de taux d’avancement, nous allons convoquer d’autres souscripteurs », a-t-il ajouté. Par ailleurs, le directeur de l’AADL n’a pas manqué de rassurer les souscripteurs de la wilaya de Bouira, dont la majorité s’impatiente en raison du retard que connaît le programme : «Je tiens à rassurer nos souscripteurs que le plus dur a été fait. Actuellement, la totalité du programme est installée, ainsi que les entreprises. Tous ces programmes seront réceptionnés et aucun projet ne sera gelé», a-t-il conclu.

Oussama Khitouche