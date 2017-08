Un trafiquant de drogue sous les verrous

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Un individu de 32 ans, résident à Illoula Oumalou, a été arrêté par la police de la sûreté de daïra de Bouzeguène pour «trafic de drogue». Selon les services de sécurité, l’arrestation de cet individu est intervenue suite à des signalements qui leur sont parvenus, faisant état de «trafic de drogue à Bouzeguène», par ladite personne. Suite à quoi, la police a effectué une perquisition à son domicile, sis à Illoula Oumalou, où elle a découvert et saisie une quantité de kif traité, des munitions de différents calibres, des effets militaires et deux poignards. Présenté, avant-hier, en comparution immédiate au tribunal d’Azazga, il sera condamné à un an de prison ferme et 100.000 dinars d’amande pour «détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle, détention de munition sans autorisation, et d’armes blanches», précise encore la police.

M. A. T.