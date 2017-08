25 moutons remis à des familles nécessiteuses

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Dans le cadre de ses actions de bienfaisance et de solidarité avec les familles nécessiteuses, le bureau communal de l’association Kafil El-Yatim de Bechloul, à une vingtaine de kilomètres à l’Est de la wilaya de Bouira, a procédé, samedi dernier, à la remise de 25 moutons au profit de 25 familles nécessiteuses de la commune, en prévision de l’Aïd El-Adha. Selon M. Ali B., membre de ladite association, cette action a été rendue possible grâce à une campagne de collecte de dons, lancée depuis la semaine dernière à Bechloul : «Nous avons entamé une campagne pour récolter des fonds depuis presque une semaine. Les citoyens de notre commune ont rapidement adhéré à notre action, certains ont contribué avec de l’argent et d’autres nous ont offert des moutons. Cet élan de solidarité nous a même permis d’acheter un veau, avec lequel nous comptons organiser une waâda au profit de 33 autres familles nécessiteuses de la commune», soulignera notre interlocuteur, précisant que cette waâda sera organisée, aujourd’hui (mardi), au niveau de l’ancien marché de Bechloul : «Notre objectif est de rendre le sourire à ses familles, surtout celles qui comptent parmi elle des orphelins. Toujours dans le cadre de notre plan de solidarité, nous avons prévu également d’acquérir des vêtements et du matériel scolaire, qui seront distribués au profit de ces familles avant la rentrée scolaire prochaine», a-t-il ajouté. À noter, pour rappel, que l’association Kafil El-Yatim distribue régulièrement des denrées alimentaires et ce, grâce à un système de récolte mis en œuvre au niveau des magasins de cette commune : «Nous distribuons chaque mois des couffins alimentaires pour près de 60 familles. Cette opération a été rendue possible grâce à l’installation de paniers au niveau de chaque magasin d’alimentation générale de notre commune, qui sont alimentés par les citoyens de notre commune», affirme notre interlocuteur.

Oussama K.