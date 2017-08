Quatre abattoirs prévus

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Quatre abattoirs agréés seront ouverts sur le territoire de la wilaya de Béjaïa pour le rituel d’abattage des moutons, à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha, prévue le week-end prochain, a indiqué l’inspection vétérinaire de Béjaïa. Il s’agit d’abattoirs se trouvant respectivement dans les communes de Souk El-Tenine, Béjaïa, Akbou et Tazmalt. L’ouverture de ces établissements permettra aux citoyens qui veulent y recourir à l’accomplissement de leur rituel du sacrifice dans des conditions d’hygiène optimales. Cette mesure profitera notamment aux familles qui résident aux centres des villes ou dans des zones urbaines, et qui habitent dans des immeubles. Par ailleurs, la même source a informé que pas moins de 55 médecins vétérinaires ont été réquisitionnés et seront mobilisés au niveau de ces abattoirs agréés pour assurer une couverture sanitaire aux opérations d’abattage et veiller au respect des conditions d’hygiène. Deux vétérinaires assureront la permanence au niveau du siège de la direction des services agricoles, où une cellule de coordination a été installée à cet effet, a-t-on souligné. Pratiquement, un vétérinaire a été réquisitionné au niveau de chacune des cinquante-deux communes que compte la wilaya de Béjaïa, selon l’inspection vétérinaire de Béjaïa.

B. S.