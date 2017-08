10 000 agents mobilisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Plus de 10 000 agents d’hygiène et 770 camions seront mobilisés à Alger, à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha, pour veiller à la propreté de l’environnement.

En effet, les services de nettoiement de la capitale comptent mobiliser 10 000 agents d’hygiène et 750 camions vendredi et samedi prochain pour collecter les ordures ménagères et des résidus du sacrifice. Le directeur général d'Extranet, Rachid Mechab, indique que son entreprise va, à elle seule, dépêcher 5 200 agents d'hygiène et 350 camions pour veiller à la propreté de l'environnement lors de la célébration de la fête de l’Aïd El-Adha, en assurant la collecte des résidus découlant de l’immolation de grandes quantités de têtes d'ovins. Il a affirmé dans ce sens, que ces agents vont sillonner les quartiers des 31 communes d’Alger, dont Extranet assure habituellement le nettoyage, afin de limiter l'accumulation des ordures, source de propagation des maladies. Le même responsable a fait savoir que «le programme qui sera mis en place a obligé à doubler le nombre de bennes à ordures au niveau des points noirs, parmi lesquels figurent les marchés de proximité». Il explique en outre que la nature des déchets à enlever durant l’Aïd El-Adha est différente de celle de ceux collectés durant les autres périodes de l’année. Celui-ci affirme que son entreprise prévoit d'enlever près de 4 500 tonnes d'ordures, constituées notamment de toisons de mouton, d’abats et de restes de fourrage durant cette fête et jusqu’à plus de 8 000 tonnes, les deuxième et troisième jours. Pour sa part, l’entreprise Netcom prévoit de contribuer à l'opération avec 5 000 agents d'hygiène et 400 camions pour assurer la collecte des ordures dans 26 autres communes de la wilaya d’Alger. Abondant dans le même sens, la chargée de communication de Netcom, Nassima Yaakoubi, a affirmé que 200 agents d'hygiène et 20 camions vont être chargés du ramassage des déchets découlant du sacrifice de l'Aïd El-Adha, au niveau de la Casbah. L'entreprise aura également recours à 52 ânes pour assurer le nettoiement de zones inaccessibles aux moyens roulants. Les responsables des deux entreprises ont, à cet effet, lancé un appel aux citoyens pour faciliter la tâche de leur agents en respectant les horaires et les endroits destinés au dépôt des déchets.

L. O. CH