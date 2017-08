Des protestataires de Thameur assiègent la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Des citoyens demandeurs de logements sociaux, du village agricole Thameur, relevant de la commune de Bouira, se sont rassemblés hier devant le siège de la wilaya pour réclamer la réservation d’un quota de logements sociaux au profit des citoyens de ce village, lors de la prochaine opération de relogement à la commune de Bouira. Ils réclament aussi la délivrance d’autorisations spéciales pour la réalisation de logements en surélévation particulièrement, pour les familles nombreuses : «Notre village qui relève de la commune de Bouira, est malheureusement à la marge de tous les dossiers. Nos citoyens ont rarement bénéficié d’un logement social à Bouira. Les autorités locales ne se soucient plus de notre souffrance. Depuis les années 1970, nous vivons dans des conditions lamentables avec des familles nombreuses dans des logements en F3 !», nous dira l’un des protestataires avec lequel nous nous sommes entretenus hier. Et d’enchaîner : «Certains d’entre nous ont des dossiers qui datent des années 1990, et ils n’ont toujours pas bénéficié de leur droit au logement. Il n’y a que les gens de la ville qui bénéficient de logements à Bouira !». Concernant la revendication de délivrance d’autorisations spéciales pour la construction en surélévation, les protestataires affirment qu’elle pourrait constituer une solution efficace pour réduire la crise de logement qui touche ce village. «Nos maisons ont été réalisés durant la révolution agraire avec des charpentes, et nous n’avons pas le droit de toucher aux structures initiales, et donc réaliser des surélévations. Si les autorités locales nous délivrent des autorisations spéciales, ça pourrait atténuer la crise de logements dans notre village, car le nombre de demandeurs dépasse actuellement les 2000 personnes et ils sont tous nécessiteux !», ajoute le même protestataire. A noter enfin, qu’une délégation de protestataires a été reçue durant la matinée d’hier, par le secrétaire générale de la wilaya de Bouira. Rappelons aussi que le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, a déclaré récemment qu’un quota de plus de 800 logements sociaux sera prochainement distribué dans la ville de Bouira.

Oussama Khitouche