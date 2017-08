Des habitants de Tala Mellal ferment la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Dénonçant les manques et lacunes qu’accuse leur village, des habitants de Tala Mellal, relevant de la commune de Chellata, ont procédé, hier matin, à la fermeture du siège de la mairie, pour exiger «une prise en charge concrète et urgente de leurs revendications», a-t-on appris de source locale. Les doléances soulevées sont liées essentiellement à l’aménagement urbain et à l’amélioration du cadre de vie : «Nous souffrons de multiples problèmes, dont le non raccordement à l’électricité, la détérioration du réseau routier et les pénuries récurrentes d’eau potable», tempête un protestataire. En somme, ce village est dépourvu des commodités essentielles pour une vie décente. Pourtant, à en croire les protestataires, ce n’est pas hier que ces besoins ont été soulevés aux autorités municipales : «Depuis 2012, et à chaque journée de réception à l’APC, nous n’avons de cesse attiré l’attention des élus locaux sur les problèmes de notre bourgade. Mais, rien n’a été fait à ce jour», s’indigne-t-on. Concernant le problème de la «mauvaise» distribution d’eau potable vers les foyers, les habitants de Tala Mellal dénoncent «le diktat» d’un citoyen qui s’oppose au passage d’une conduite devant alimenter leur village depuis un château d’eau : «Un citoyen s’opposant au passage d’une canalisation d’eau prive deux villages entiers de cette source», déplore un autre protestataires. De son côté, l’édile communal de Chellata a reconnu la légitimité des revendications de ses concitoyens, mais a, néanmoins, regretté leur recours à cette action de protestation, d’autant plus qu’il s’est entretenu avec les villageois avant-hier, informe-t-il. Toutefois, il semblerait que les promesses du maire de Chellala, notamment quant à la prise en charge du problème de l’AEP, n’ont convaincu les habitants. Ces derniers ont également soulevé, avec acuité, le problème de la dégradation du chemin desservant leur village, «qui a besoin d’une réfection urgente», insiste-t-on. En outre, plusieurs habitations réalisées dans le cadre de l’aide à l’habitat rural ne sont pas encore raccordées au réseau électrique. Ces citoyens espèrent «un geste fort» de l’exécutif communal à trois mois de la fin de son mandat.

Boualem S.