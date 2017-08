Dispositif sécuritaire spécial à Bouira…

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira ont mis en place un dispositif spécial, qui a nécessité la mobilisation de 856 éléments de ce corps, à l’occasion de la fête de l’Aïd.

Le dispositif en question, qui se décline en plusieurs actions vise, selon la Gendarmerie, à assurer un bon déroulement de la fête et à veiller à la sécurité des biens et des personnes. Ainsi et selon la GN, il est entre autres question du contrôle des points de vente de moutons et du mouvement de ces derniers, aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de la wilaya. A ce sujet, la Gendarmerie de Bouira indique que ce travail se fait en coordination avec les services sanitaires et vétérinaires, lesquels sont associés aux opérations de contrôle des cheptels et de détection des maladies animales. A rappeler qu’à travers le territoire de la wilaya de Bouira, 19 sites ont été désignés pour accueillir 24 points de vente de moutons. Il est aussi question du contrôle des abattoirs agréés. A cet effet, la Gendarmerie compte sur l’implication des citoyens, qui disposent d’un numéro vert, le 10 55 pour signaler un quelconque incident. L’autre action décidée par la Gendarmerie à l’occasion de l’Aïd est de «veiller à la disponibilité de l’eau potable le jour de la fête et aussi à garantir les conditions d’hygiène». Sur un autre volet, la gendarmerie informe qu’un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place à cette occasion, avec l’installation de barrages fixes, de points de contrôle et de patrouilles à travers les différents axes routiers traversant la wilaya de Bouira. L’un des objectifs de ce dispositif selon la GN c’est de «garantir une fluidité de la circulation routière avant et pendant l’Aïd El-Kebir, pour éviter les accidents de la circulation sur l’autoroute et les routes nationales (RN 5, 15, 26, 30, 33 et 08)». Par ailleurs, en plus de toutes ces actions, les gendarmes font savoir que des patrouilles fixes et mobiles seront déployées au niveau des lieux de cultes. Le jour de l’Aïd, des équipes de la gendarmerie vont effectuer des patrouilles et des contrôles au niveau des jardins publics, des lieux de loisirs et des sites touristiques comme Tikjda. A signaler que comme chaque année en pareille période, et à elle seule, la station de Tikjda accueille des milliers de personnes, et surtout des familles le lendemain de l’Aïd.

D. M.