3 067 agents de police mobilisés à Béjaïa

À l’occasion de l’Aïd El-Adha, coïncidant cette année avec les rentrées scolaire et sociale, les services de police de Béjaïa ont pris un train de mesures pour assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et la fluidité de la circulation automobile. Le dispositif sécuritaire spécial Aïd de la police consistera en la multiplication des patrouilles sur les routes, généralement congestionnées par le trafic automobile. Parallèlement, des agents de police seront déployés sur le terrain à grande échelle au regard du nombre important de citoyens fréquentant les marchés, les commerces et les gares où le nombre de voyageurs inter-wilayas sera en augmentation, selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, qui précise que des mesures préventives et répressives seront prises, notamment durant les jours de l’Aïd pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le dispositif sécuritaire de la police spécial Aïd concernera toutes les sûretés de daïra avec le déploiement de 3067 agents de police sur les places publiques, les points de vente de moutons, les mosquées, les cimetières, les aires de jeu et les stations de taxis. De même, des points de contrôle et des barrages seront dressés, jour et nuit, sur les importants axes routiers de la wilaya, pour prévenir tout acte d’agression et d’atteinte à l’ordre public.

