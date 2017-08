Près de 8 000 dossiers finalisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La Caisse nationale des retraites (CNR) vient de finaliser le traitement des dossiers de près de 8 000 fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale. Dans un communiqué rendu public, la Caisse nationale des retraites a, en effet, annoncé avoir finalisé, dimanche dernier, le traitement des dossiers de près de 8 000 fonctionnaires relevant du secteur de l'éducation nationale, ayant déposé des demandes de retraite proportionnelle et sans condition d'âge avant le 31 décembre 2016. La CNR a fait savoir, dans le même document, que les personnes concernées recevront leurs notifications dans les prochains jours. «L'opération de traitement des derniers dossiers des demandes de retraite proportionnelle et sans condition d'âge déposées par les fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale avant le 31 décembre 2016, dernier délai avant l'entrée en vigueur de la loi 15-16 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83/12 du 2 juillet 1983, s'est achevée dimanche dernier au niveau des agences locales de la CNR», peut-on lire dans le même communiqué. Les services de la CNR ont tenu à expliquer que ces dossiers, répartis sur 12 wilayas, «étaient en instance pour des raisons liées essentiellement au non parachèvement de la procédure administrative». Il convient de rappeler que la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, avait annoncé que près de 40 000 travailleurs du secteur de l'éducation ont déposé leurs dossiers de départ à la retraite avant le début de l'année scolaire 2017/2018. La ministre de tutelle a affirmé que le nombre de bénéficiaires de la retraite en 2016 a atteint 28 000 enseignants. Elle avait, en outre, indiqué que son secteur a enregistré «une augmentation constante du nombre des bénéficiaires de la retraite proportionnelle, notamment depuis 2013, soit après l’entrée en vigueur du nouveau système d’indemnisation des fonctionnaires».

L. O. CH