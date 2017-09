Un sexagénaire se donne la mort

Par DDK | Il ya 58 minutes | 130 lecture(s)

Un drame a bouleversé, jeudi dernier, les habitants du douar d'Ichoukren, à 7 km de Tizi-Gheniff, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou. Un sexagénaire, dénommé Ali T., s'est suicidé, jeudi dernier, non loin de son domicile, en s'immolant par le feu après s’être pendu à un arbre. Ces faits dramatiques se sont déroulés la veille de l’Aïd El-Adha, aux environs de 16 heures. Les premières constatations laissent à penser qu'il s'agit d'un double acte de désespoir. Cet homme de 65 ans était entré, selon toute apparence, dans un état de profonde irritation et de tension, l'ayant poussé à effectuer, en même temps, deux gestes absurdes pour en finir avec sa vie. ''Mes enfants sont accourus pour éteindre les flammes qui dévoraient un chêne à glands. À cet instant précis, ils ont découvert leur père pendu et presque réduit en cendres", témoigne sa femme en sanglotant. Depuis quelques années, la victime travaillait comme fossoyeur dans ce village d'Ichoukren, moyennant une modique somme. Selon des membres de sa famille, il aurait eu des difficultés à obtenir sa pension de retraite pour cause d'abandon de poste, à trois reprises, dans sa carrière professionnelle. D'ailleurs, au cours de la semaine dernière, «il pleurait sans cesse et répétait à sa femme, ses enfants et amis intimes qu'il mettra fin incessamment à sa vie», a-t-on enchaîné, avec tristesse. La dépouille du sexagénaire était, hier matin encore, à la morgue du CHU de Tizi-Ouzou pour une autopsie.

Salim Haddou