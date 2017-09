Tamazight fait son entrée dans le tourisme

Par DDK | Il ya 58 minutes | 172 lecture(s)

Une rencontre a eu lieu, avant-hier à Alger, entre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, et le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

Le rendez-vous rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de partenariat visant la promotion et le développement de la langue amazighe. "La discussion a tourné autour d’un programme de partenariat entre les deux institutions conformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 4 qui stipule que tamazight est langue nationale et officielle et que l’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toute sa diversité linguistique à travers le territoire national", lit-on dans le communiqué rendu public par le HCA. La mise en œuvre des principaux axes de ce partenariat "sera définie ultérieurement dans le cadre d’un protocole d’accord entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le HCA", a encore précisé le même document. Outre une collaboration pour l’organisation des premières journées poétiques d’expression amazighe à Illizi, coïncidant avec l’ouverture de la saison touristique dans le Grand Sud, prévues du 20 au 24 octobre 2017, les deux parties ont convenu d’"intégrer la dimension amazighe à travers un atelier d’initiation et de formation au profit des guides touristiques". Il a été question aussi de "généraliser et de consolider l’expérience de l’utilisation du tifinagh sur les frontons des institutions", a jouté la même source. Par ailleurs, lors de la deuxième étape de la caravane commémorant le centenaire de la naissance de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri, qui eu lieu récemment à Ain Timouchent, plusieurs représentants de départements ministériels avaient affirmé leur soutien à la promotion de la langue amazighe et leur accompagnement aux efforts et démarches du Haut commissariat à l'amazighité. Il s'agit des ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, de la Culture, de la Communication, du Tourisme et de l'Artisanat et de la Poste et des Technologies de l'information et de la Communication.

