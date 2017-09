Sept nouveaux postes électriques pour Khemis El-Khechna

Par DDK | Il ya 58 minutes | 91 lecture(s)

Une importante enveloppe financière vient d'être débloquée par la SDC de Boumerdès pour le renforcement de l'énergie électrique à Khemis El-Khechna. Ce plan spécial comporte essentiellement l'installation, dans les jours à venir, de sept nouveaux postes HTA/BT. L'opération a été engagée en réaction aux récurrentes coupures d'électricité ayant suscité la colère et l'indignation des habitants de cette commune. La masse des villageois avait, pour le même motif, enclenché des actions de protestation durant ces dernières semaines de forte canicule. La société de distribution de l'électricité et du gaz de Boumerdès prévoit, cette année, a-t-on précisé, la mise en service de deux nouvelles lignes électriques de moyenne tension. L'une pour l'agglomération secondaire de Chebacheb et l'autre pour celle d'Ouled Brahim. Du programme de 39 nouveaux postes pour toute la wilaya, trois sont déjà en service, et quatre autres sont en cours de réalisation dans les municipalités, toujours en extension de Khemis El-Khechna, Ouled Heddadj et Ouled Moussa.

Salim Haddou.