148 millions de défaut de facturation en août

Le montant de défaut de facturation constaté au mois d’août dernier par les agents de la direction de la concurrence et des prix (DCP), relevant de la direction du commerce de Béjaïa, s’élève à 148 millions de centimes, a indiqué le premier responsable de cette institution. En tout, les brigades de contrôle de la DCP ont effectué, dans le cadre des activités du contrôle économique et de la répression de la fraude, pas moins de 980 interventions sur le terrain au cours du mois dernier. Ces opérations ont permis le recensement de 301 infractions au code du commerce, a-t-on précisé. En outre, ces violations aux pratiques commerciales ont donné lieu à la rédaction de 285 procès-verbaux de poursuites judiciaires à l’encontre des commerçants fautifs, a souligné la même source. Le manque d’hygiène, l’exposition de produits dont la date de péremption a expiré, l’exercice d’activité commerciale sans registre du commerce, le défaut de facturation, le défaut d’étiquetage sont, entre autres, les principales infractions constatées par les agents de la DCP durant cette période, a-t-on relevé. Par ailleurs, la DCP de Béjaïa a dressé, à l’issue de ces interventions de contrôle, 14 PV de fermeture de locaux commerciaux et deux autres de cessation d’activité commerciale à l’encontre de commerçants coupables d’infractions graves. Concernant les saisies, les mêmes agents de la DCP ont procédé, au mois précédent, à la saisie d’une quantité de 3 407 kg de viandes que leurs propriétaires voulaient commercialiser sans l’aval d’un vétérinaire agréé, a-t-on encore informé. La valeur financière de cette marchandise saisie et détruite a été estimée, par la même source, à 137 millions de centimes. Dans un autre chapitre, la direction du commerce de Béjaïa a affirmé que «les actions de contrôle engagées ont touché tous les niveaux de la mise à la consommation des produits, soit de la production, en passant par la distribution gros et détail, aux services». A signaler, enfin, que, durant cette saison estivale, la majorité des interventions de contrôle s’est focalisée sur les endroits pris d’assaut par les estivants, selon toujours la direction du commerce

Boualem S.