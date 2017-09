Benghabrit réunit les syndicats aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, réunira aujourd’hui les syndicats autonomes, en prévision de larentrée scolaire 2017/2018, qui aura lieu après-demain mercredi.

A la veille de la rentrée scolaire, qui intervient dans un contexte de menaces de grève, la ministre de tutelle joue, ainsi, la carte de l’apaisement, afin d’assurer une rentrée dans les meilleurs conditions qui soient. En effet, en organisant cette rencontre avec les syndicats autonomes du secteur, Mme Nouria Benghabrit semble vouloir éviter une rentrée mouvementée. Ce rendez-vous sera une occasion pour la première responsable du secteur de discuter avec les syndicats conviés à la table du dialogue sur certains problèmes, qui entachent le secteur de l’éducation. La ministre de tutelle avait, faut-il le rappeler, expliqué cette démarche par le fait que les syndicats, dans son secteur, sont considérés désormais comme un partenaire à part entière. «Leurs points de vue sont très intéressants pour la préparation et la réussite de la rentrée scolaire», avait-elle indiqué. Pour sa part, le porte-parole du conseil des lycées d’Algérie (CLA), Idir Achour indique : «Nous allons, lors de cette rencontre, rappeler et défendre nos revendications que la première responsable du secteur doit transmettre au gouvernement». Ce syndicaliste compte, ainsi, évoquer le problème relatif au manque d’encadrement au niveau des établissements scolaires, qui revient encore cette année. Autre sujet chaud, le dossier des retraites. «Nous allons soulever le problème relatif à la réforme de la retraite et la surcharge des classes, qui revient avec acuité à chaque rentrée scolaire», souligne le même interlocuteur. Aussi, le porte-parole du CLA va aborder le problème de la réduction du budget financier alloué au secteur de l’éducation : «Une réduction de plus de 50%», a-t-il déploré. De ce fait, le syndicaliste compte profiter de cette occasion pour demander un budget complémentaire. Il soulèvera également le problème de la «gestion catastrophique» des œuvres sociales, ainsi que le retard enregistré dans l’amendement du statut particulier des travailleurs du secteur. Le syndicaliste a, par ailleurs, indiqué que son syndicat convoquera son conseil national vers la fin du mois en cours, pour évaluer la situation des lieux et prendre les décisions qui s’imposent. De son côté, le chargé de la communication du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapeste), Messaoud Boudiba, a affirmé que cette réunion est «une occasion de rappeler au ministère de l'Éducation ses engagements non tenus et ce que prépare la ministre de tutelle pour assurer la réussite de la rentrée scolaire». «Nous comptons, lors de cette réunion, réitérer notre plateforme de revendications, restée sans suite à ce jour», a-t-il noté.

L.O.Challal