L’ANCA appelle à l’exploitation des peaux de moutons

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) appelle les usines de textile et de cuire à exploiter les peaux et laines des différents animaux sacrifiés, durant l’Aïd El-Adha. «Une grande quantité de peaux de moutons égorgés durant l’Aïd restent sans exploitation. Où sont les usines de textile et de cuire qui se plaignent à longueur d’année du manque de la matière première ? Où sont les organisations patronales qui ne cessent d’appeler à l’encouragement de la production nationale», lit-on dans le communiqué rendu public par ladite association. Cette dernière a fait état de plus de trois millions de peaux enregistrées durant l’Aïd passé, en précisant que leur valeur est estimée à plus de cinq milliards de dinars. «La récolte de ces peaux permet de préserver la propreté de l’environnement et d’encourager la production du textile et de cuire», a ajouté le même document. Il est utile de souligner que plusieurs foyers préfèrent mettre ces fameuses peaux à la poubelle. En effet, ces peaux ont inondé les bacs à ordures et envahi les trottoirs où elles sont abandonnées après chaque fête de l’Aïd El-Adha. Ladite organisation syndicale a lancé une initiative de récolte des peaux de moutons au niveau national, dans le but «d’encourager les entreprises spécialisées dans la production du textile et du cuir et d’aider les associations caritatives», a indiqué M. El Hadj Tahar Boulenouar, le président de l’ANCA. Par ailleurs, selon les statistiques de cette entité syndicale, environ 3,5 millions de têtes de moutons ont été égorgées à l’occasion de la dernière fête de l’Aïd El-Adha. «Le nombre a baissé de 10% par rapport à l’année passée. Sur 500 têtes destinées à la vente, une cinquantaine n’a pas trouvé d’acquéreurs», a précisé M. Boulenouar, selon qui cette baisse est due à la cherté des moutons et la rentrée scolaire.

Samira Saïdj