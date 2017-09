Un muezzin assassiné par un fidèle

Par DDK | Il ya 1 heure | 180 lecture(s)

Un muezzin a été retrouvé mort, très tôt dans la matinée d’hier, à l’intérieur de la mosquée de Tigzirt où il officiait. La découverte macabre a été signalée par des fidèles qui allaient accomplir la prière d’El-Fedjr. Alertés, les éléments de la police judiciaires de la même ville se sont déplacés sur les lieux et ont constaté la mort du muezzin, dont le corps gisait dans une marre de sang. L’auteur du crime (un fidèle et habitué de la mosquée) a été vite appréhendé, croit-on savoir auprès de sources policières qui ont indiqué que cette arrestation a été rendue possible grâce à la présence de témoins au moment du meurtre. D’autres témoignages affirment que le présumé auteur du meurtre n’est pas à son premier accrochage avec la victime. D’après les mêmes sources, le présumé auteur se serait pris violement à sa victime particulièrement ce matin après que le défunt aurait affirme t-on avoir déjà déposé plainte contre son bourreau, dans la matinée de samedi, suite à un différend qui aurait pris une grave tournure ces derniers jours. L’irréparable a donc fini par se produire hier au petit matin lors d’une énième dispute entre les deux protagonistes.

M.A.T.