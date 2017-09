Des villageois d’Azouza ferment la RN15

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Des habitants du village Azouza, dans la commune d’Irdjen (daïra de Larbaâ Nath Irathen), ont fermé, hier matin, la RN15, reliant Larbaâ Nath Irathen à Tizi-Ouzou, au niveau d'El Had. Par cette action, les protestataires dénoncent principalement l'arrêt des travaux de raccordement au gaz naturel du village. «Nous en avons marre des promesses non-tenues de nos responsables», lance un citoyen contacté par nos soins. «Les travaux sont à l'arrêt depuis plus de deux ans, faute de paiement de l'entreprise par le maître d'ouvrage», précise notre interlocuteur qui avance que le taux d’avancement du projet avait, pourtant, atteint 80%. «Faute de paiement, même les ouvriers ont quitté l'entreprise», ajoute-t-il. Le blocage de la route a, par ailleurs, provoqué d'innombrables soucis aux automobilistes qui se sont vu contraints de faire un long détour par Tala Amara (à Tizi Rached vers Oued Aïssi). «Nous sommes désemparés devant cette situation dont souffre une localité qui a enfanté Abane Ramdane et donné de très nombreux maquisards et moudjahidine. Assez de fausses promesses !», tonnent les membres du comité de village. D’autres points ont été également soulevés par les protestataires, notamment l’état de délabrement avancé des routes et l’absence d’une annexe de mairie dans un village qui, de l’avis des habitants, est livré à lui-même. Ces derniers citent, en outre, le cas du bureau de poste, qui n’est toujours pas doté du matériel nécessaire, et celui du centre de santé «dilapidé de tous ses biens». A signaler, enfin, qu’une délégation de wilaya a été dépêchée sur les lieux pour régler ce problème.

M. A. T. et N. R.