Appel à une grève et marche aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 217 lecture(s)

Les habitants de la daïra d’Akbou «refusent la résignation» devant ce qu’ils qualifient de «catastrophe écologique» dans laquelle sombre cette région de la Soummam, devenue ces derniers mois un véritable dépotoir à ciel ouvert.

Le spectacle hideux qu’offrent les décharges sauvages qui pullulent aux quatre coins des trois communes de cette daïra est, en effet, devenu insupportable. La santé publique est plus que jamais menacée, s’indignent les citoyens de la région, décidés à se mobiliser pour trouver une solution adéquate à ce problème écologique, provoqué par la fermeture de la décharge publique de Biziou. La coordination intercommunale des villages de la daïra d’Akbou vient de lancer un appel à une grève générale et à une marche pacifique pour aujourd’hui mardi, en vue d’exiger l’intervention urgente des autorités de wilaya pour trouver une solution salutaire à ce «désastre écologique». «Notre chère daïra d’Akbou sombre encore dans les ordures. Cela fait plus d’un mois que les déchets décorent les rues d’une des plus riches communes de l’Algérie. Les déchets jonchent hideusement les trottoirs et transforment le paysage de cette région en un véritable désastre. La situation alarmante de notre daïra s’est empirée au fil des jours et a atteint un degré de pourrissement incommensurable sans que les autorités municipales ne se soucient de ce désastre environnemental, qui menace la santé de milliers de citoyens», s’indigne la coordination intercommunale des villages de la daïra d’Akbou dans une déclaration rendue publique dernièrement. «Tous pour une rentrée scolaire saine et propre» est le slogan choisi par les initiateurs de cette marche, qui s’ébranlera, à 9 heures, de la place de la mairie d’Akbou vers le siège de la daïra. Les citoyens sont appelés à participer massivement à cette marche avec des sacs-poubelle en main «pour exiger un dénouement à cette situation». Par ailleurs, la population des communes d’Akbou, Chellata et Ighrem, qui condamne «fermement» ce qu’elle qualifie de «crime contre la nature», impute l’entière responsabilité de cette «catastrophe écologique» aux autorités de la wilaya et aux élus locaux, lesquels «n’ont pas honoré leurs engagements envers les citoyens». Pour rappel, le 27 août dernier, des dizaines d’habitants de la daïra d’Akbou ont organisé une marche pacifique pour réclamer la prise en charge de ce problème et la réouverture de la décharge communale de Biziou, mais en vain. Cette fois-ci, les initiateurs de cette action de protestation envisagent de durcir le ton si une réponse positive n’est pas réservée à leur doléance. «Nous appelons les pouvoirs publics à trouver une solution durable à ce problème. Si leur insouciance continue, nous envisagerons des actions de contestation plus engagées», a-t-on averti.

Boualem S.