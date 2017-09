Près de 35 000 trousseaux offerts aux nécessiteux

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

«J'ai remplacé le trousseau de 1 000 DA par celui de plus de 4 000 DA pour donner de la joie aux enfants scolarisés issus de familles démunies». C'est ce qu'a déclaré le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, lors du coup d'envoi de l'opération de distribution des trousseaux scolaires aux différents établissements du département. Celle-ci est programmée au profit de près de 35 000 élèves, dont 21 000 au primaire, 10 000 au moyen et plus de 3 500 au cycle secondaire. Il s'agit, a-t-on tenu à rappeler, d'une action de solidarité financée par le ministère de tutelle à hauteur de 28 millions de DA. Un budget spécial auquel s'est ajouté, a précisé le wali, un reliquat de l'opération d'aide aux familles démunies, durant le Ramadan 2017. Pour cette rentrée scolaire, le recensement des élèves issus de familles nécessiteuses a été effectué par les services de la DAS, en coordination avec les APC. Le partage des tâches entre les instances concernées, pour la réussite de cette action à caractère social, fut tracé lors d'une réunion tenue le 19 juin dernier. Avec le soutien de certaines associations locales, à l'instar de celles activant à l'Est de la wilaya, l'on s'est principalement assigné l'objectif de permettre aux parents pauvres de scolariser leurs enfants. Par ailleurs, la direction de l'administration locale (DAL) prévoit, cette année, un fonds d'aide spécial au profit des 32 communes de la wilaya et ce, notamment, pour l' octroi de la gratuité des bus scolaires achetés d'une usine de montage de Tiaret, gérée par l'ANP, et l'ouverture des différentes cantines d'écoles rurales.

Salim Haddou