Deux jeunes hommes arrêtés par la police

Par DDK

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont pu résoudre une affaire énigmatique qui, à première vue, avait l’air d’une affaire de trafic de drogue. Or, en se basant sur des renseignements qui leur ont été fournis, ces derniers ont procédé à l’arrestation du dénommé T. A. 31 ans, qui avait à bord de son véhicule une quantité de kif traité. Transféré au commissariat central pour un interrogatoire, il s’est avéré, après l’enquête, qu’il s’agissait plutôt d’une affaire fomentée par K. H., 29 ans, et O. H., 25 ans, natifs d’Amizour, qui voulaient impliquer T. A. dans le trafic de drogue afin de se venger de lui pour un différend qui existerait entre eux. Ils ont acheté cette quantité de drogue pour la dissimuler dans la voiture de la victime, avant d’appeler les services de police pour les informer de l’existence de cette substance dans le véhicule de celui-ci. Ils ont été présentés au parquet pour les griefs de détention de drogue, de fausse information et d’entrave aux agents de l’ordre dans l’exercice de leur fonction.

A. Gana