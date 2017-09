Les habitants de Tassift ferment la mairie et la daïra

Par DDK | Il ya 58 minutes | 73 lecture(s)

Hier, les habitants du quartier Tassift de la station balnéaire de Tichy ont cadenassé les portails principaux du siège de la mairie et de la daïra. Sur une banderole accrochée à ceux-ci, ils font part de leur lassitude d’attendre des promesses non tenues à ce jour. Les jeunes présents ont soulevé également d’autres problèmes, tels que l’extension de la plage horaire d’ouverture de la bibliothèque, la 4 G et un meilleur débit d’internet. Ces derniers n’ont pas cessé de revendiquer l’amélioration de leurs conditions de vie. Par deux fois, nous avons tenté de prendre attache avec le président de l’APC, mais en vain. L’aménagement urbain de leur cité reste la principale revendication de ces protestataires. C’est depuis bientôt une décennie que ces citoyens sollicitent les autorités locales pour une pise en charge de leurs revendications. D’ailleurs, après avoir épuisé toutes les voies de recours au préalable, ils passent aux actions corsées en 2010 et 2011, en bloquant, par deux fois, en l’espace d’une année, la route nationale n° 9, reliant Béjaïa à Sétif. Lors de la deuxième fermeture de cette route, une délégation des protestataires a été invitée par les autorités locales pour tenir une réunion au siège de la daïra en présence des directeurs de l’exécutif concernés pour tenter de trouver des solutions, à moyen ou à long termes, à leurs revendications. Ce jour-là, des promesses leur ont été faites et pourtant plusieurs années plus tard, “rien n’a changé”, fait remarquer l’un des protestataires que nous avons pu joindre par téléphone.