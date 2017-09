Les travailleurs de l'APC en grève

Par DDK | Il ya 57 minutes | 88 lecture(s)

Indignés par le retard flagrant qu'accuse le virement de leur paie du mois d'août, des dizaines de travailleurs des services techniques et administratifs de l'APC d'Oued Ghir ont observé, hier, une journée de grève, suivie d'un rassemblement devant le siège de leur mairie, qu'ils ont cadenassé, pour réclamer le règlement de ce problème et le versement de leur dû. Ces protestataires se plaignent du blocage de leurs états au niveau du contrôleur financier. «Bien que l'administration et le wali aient approuvé et signé le document portant les états de ces ouvriers, le contrôleur financier a émis un avis défavorable», a-t-on appris de source municipale. Intervenant à la veille de la rentrée scolaire, ce retard dans le virement de leurs salaires a suscité la colère des ouvriers de l'APC d'Oued Ghir. «Nous ne comprenons pas le pourquoi de ce blocage, alors que nous sommes en plein rentrée scolaire. Comment pourrions-nous affronter cet événement qui nécessite beaucoup de dépenses ?» s'est indigné l'un de ces travailleurs, au bord de la colère. Déjà fortement éprouvés par la saignée de l'Aïd El-Adha, ces ouvriers, qui en plus touchent un salaire des plus modestes, ne savent plus à quel sain se vouer. D'une part, l'APC affirme qu'elle a bel et bien présenté son budget primitif, qui renferme les salaires des fonctionnaires de la municipalité, dans les délais, et d’une autre part, le contrôleur financier rejette la balle de ce retard dans le camp de l'administration. «Le dossier a été rejeté tout simplement pour non conformité à la réglementation en vigueur. Il suffit de remédier aux lacunes soulevées. Cela nécessite un autre arrêté de la part de l'administration qui soit conforme à la loi», aurait expliqué ledit contrôleur financier, contacté par notre source.

B. S.