Des citoyens ferment le CW24

Par DDK | Il ya 57 minutes | 111 lecture(s)

Des dizaines de citoyens issus de plusieurs villages de la commune d’Ath-Leqsar ont protesté, avant-hier soir, en fermant le chemin de wilaya n°24 traversant le chef-lieu de leur commune. À travers cette action de rue, les villageois réclament l’implantation d’une unité de la Police judiciaire au niveau de leur localité. Selon-eux, un climat d’insécurité règne au niveau de la totalité des villages depuis plusieurs années : «Les points de vente clandestins d’alcool se multiplient dans notre commune et presque tous les villages et les maquis isolés sont affectés. La drogue circule normalement et sans tabous. Les cas d’agressions et de vols sont devenus monnaie courante, y compris dans les villages les plus éloignés. Nous ne sentons plus en sécurité dans nos propos foyers. Parfois nous sommes poussés à imposer les lois par nous-mêmes, et nous avons réussi à chasser plusieurs vendeurs clandestins près de notre village», fera savoir Kamal Lamri, représentant du comité de village de Wettuf, un village situé à quelques encablures du chef-lieu communal. Selon notre interlocuteur, les membres du comité inter-villages ont décidé de lancer une pétition pour interpeler les autorités de la wilaya sur la nécessité de l’implantation d’une unité de la Police : «Nous sommes actuellement à plus de 200 signatures et la pétition est encore ouverte. Les citoyens sont tous engagés pour cette revendication, car nous ne pouvons plus supporter cette situation», a-t-il ajouté.

Oussama K.