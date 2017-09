La mairie de nouveau fermée par des protestataires

Par DDK | Il ya 58 minutes | 100 lecture(s)

Les villageois de Tifaou et Hellil, dans la commune d’Aït Yahia Moussa, ont encore manifesté, avant-hier, lundi, leur colère en procédant à la fermeture de la mairie. «Après notre dernière action menée le 13 août dernier, une délégation des deux villages avaient été reçue à la wilaya, où des assurances nous ont été données quant au règlement de nos trois problèmes les plus urgents, à savoir le bitumage de la piste menant à nos villages à partir du CW152, sur six (6) kilomètres, la réalisation d’un réseau d’assainissement et l’extension du réseau électrique aux habitations non encore dépourvues», nous confie l’un des représentants des villageois tout en ajoutant qu’il avait été convenu lors de cette entrevue que l’entrepreneur à qui avait été confiés les travaux d’aménagement de cette piste devait entamer les travaux le 21 août dernier. Or, à cette date, aucun engin n’était arrivé sur les lieux, puis on nous dira que ce sera pour le 27 août. Mais l’entrepreneur ne viendra pas encore et avisera que ce sera pour le 3 septembre passé. Et là encore, il ne viendra pas et c’est ce qui a fait déborder et provoquer cette autre fermeture de la mairie. Toutefois, le chef de la daïra de Draâ El-Mizan, en l’occurrence M. Abdelmadjid Tabet, a aussitôt réagi après avoir été informé de cette dernière action, en se rendant immédiatement à Aït Yahia Moussa où il avait rencontré les villageois. «Effectivement, le chef de la daïra de Draâ El-Mizan, qui suit de très près notre problème, est venu non seulement pour nous demander de patienter encore puisqu’il ne s’agit pas d’un problème de financement mais bel et bien de celui de cet entrepreneur à qui ont été confiés les travaux», raconte cet autre membre du comité du village tout en ajoutant que le chef de la daïra de Draâ El-Mizan a instruit le service concerné de l’APC d’Aït Yahia Moussa afin de procéder immédiatement aux différentes réparations des fuites d’eau situées sur toute la longueur de la piste afin, qu’après le bitumage, la chaussée ne sera pas encore dégradée et un rendez-vous a été pris pour le dimanche prochain au niveau de ces deux villages pour l’installation du chantier.

Essaid Mouas.