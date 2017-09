16 policiers reçoivent leurs clés

Par DDK | Il ya 58 minutes | 95 lecture(s)

Dans le cadre du programme de logements sociaux participatifs inscrit au profit des policiers de la wilaya de Tizi-Ouzou, seize d’entre eux, ont reçu, hier, les clés de leurs appartements lors d’une cérémonie organisée et rehaussée par la présence de l’inspecteur de la police pour la région centre, M. Mahmoud Brahim, et le wali M. Mohamed Bouderbali, ainsi que le chef de la sûreté de la wilaya, M. Rachid Derouazi. Ainsi, le programme compte 1028 logements tous segments confondus, à travers le territoire de la wilaya. Les logements reçus se situent à quelques 30 km à l’est de la wilaya. Lors de ladite cérémonie, l’inspecteur de la police pour la région centre a rappelé les efforts fournis par la DGSN pour assurer à ses fonctionnaires un cadre de vie respectable et leur garantir toutes les conditions socioprofessionnelle requises pour l’accomplissement de leur noble mission qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes. « Les programmes de logements inscrits au profit des policiers rappellent, entre autres actions, l'intérêt qu'accorde la DGSN aux préoccupations sociales des éléments de ce corps constitué », a-t-il assuré.

