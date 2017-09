Mobilisation citoyenne pour retrouver D’da Ouidir

Par DDK | Il ya 58 minutes | 164 lecture(s)

Une important opération de recherches dans les bois environnants de la localité de Bouzeguène a été lancée, lundi dernier, par les villageois, pour retrouver un vieil homme, âgé de 68 ans, disparu depuis le jeudi 31 août dernier, a-t-on appris. Idjeri Ouidir puisque c’est de lui qu’il s’agit n'a pas donné signe de vie depuis la veille de l'Aïd El-Adha. D'après un membre du comité de village, le disparu était vêtu ce jour là d'une chemise marron, d'un pantalon en jean et une paire de sandales. Il serait atteint de la maladie d'Alzheimer, à en croire un proche parent. «Nous écartons d’ores et déjà la thèse du kidnapping, car Idjeri Ouidir est atteint de la maladie d’Alzeimer», nous a informé l’un des initiateurs de cet appel. «Sa famille a immédiatement informé les membres du comité de village qui ont avisé, à leur tour, la sûreté de daïra», souligne-t-on encore. L’opération de recherche a été enclenchée, avant-hier (lundi), aux environs de 7h30 du matin. Environ un millier de personnes, issues d'une vingtaine de villages, ont pris part à cette opération dans l’espoir de retrouver D’da Ouidir. «Ils sont venus de partout pour participer à cette opération. Nous avons, d’ailleurs, traversé, tous ensemble, la grande rivière entre Taourirt, Takoucht et Hijeb», dira Mouloudj Tayeb, membre du comité de village d’Aït Sidi Amar. Cette opération, organisée par la cellule de sensibilisation créée dans ce sillage, s’est étalée sur deux jours. Les citoyens, aux côtés des éléments de la sûreté de daïra, qui ont été également alertés, ont multiplié les efforts dans l'espoir de retrouver le vieil homme. Sa famille prie toute personne ayant la moindre indication d’appeler les numéros 06.96.29.73 / 06.76.29.55.59 / 05.52.89.03.13., ou d’informer le commissariat le plus proche.