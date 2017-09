Le 1er vol retour des hadjis aujourd’hui

Par DDK | Il ya 58 minutes | 140 lecture(s)

Le premier vol de retour au pays des hadjis algériens est attendu aujourd’hui, après que tous les pèlerins aient regagné la Mecque, pour le dernier jour de Tachriq.

«La mission algérienne a mobilisé plusieurs bus pour transporter les hadjis, tandis que d'autres ont préféré marcher vu la grande circulation au niveau des routes. Toutes les dispositions nécessaires ont été mises au profit des hadjis», a indiqué le responsable du bureau des affaires des hadjis à la Mecque, M. Boudraa Zahir. Les éléments de la Protection civile ont mobilisé leurs efforts pour mener à bien l'accomplissement du Hadj. «Des mesures ont été assouplies grâce à la grande mobilisation des membres de la mission, d'autant que le nombre des hadjis accueillis à la Mecque est de 36 000 hadjis algériens», a-t-il précisé. Malgré les difficultés rencontrées, les membres de la mission ont accompli un «excellent» travail, puisqu’ils ont apporté aide et soutien aux hadjis durant leur séjour sur les Lieux Saints. Par ailleurs, la mission algérienne de pèlerinage a enregistré, à la Mecque, 12 cas de mort naturelle parmi les pèlerins algériens, samedi dernier, deuxième jour de l'Aïd el Adha. M. Boudraa a souligné que dix cas de mort naturelle (personnes âgées) ont été enregistrés parmi les pèlerins algériens, outre le décès d'un pèlerin algérien faisant partie de la mission marocaine de pèlerinage et celui d'une femme, venue durant le mois sacré de Ramadhan, accomplir la Omra. En outre, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aissa, a affirmé qu'à la lumière du plan d'action du gouvernement décidé par le président de la République et en palliant toutes les lacunes rencontrées «l'année 2019 devra connaître un Hadj sans entraves».

S. S.