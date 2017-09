Des demandeurs de logements assiègent la daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Pour «dénoncer le retard enregistré dans l'affichage de la liste des bénéficiaires du premier quota de 350 logements sociaux», une centaine de postulants ont pris d'assaut, hier dans la matinée, le siège de la daïra, en bloquant l'entrée principale et en occupant le hall. Arrivés rapidement sur les lieux, les services de l'ordre ont eu beaucoup de difficultés à maîtriser la foule en furie et l’empêcher d'accéder à l'étage supérieur, où se trouvent les bureaux du chef de daïra. Ce dernier a fini par venir au-devant des protestataires pour les assurer qu’il est en contact avec la tutelle et que la décision à prendre leur sera communiquée. Il est à rappeler que les logements composant ce premier quota de 350, sur les 500 retenus, ont été réceptionnés depuis le dernier trimestre 2016 et la liste des bénéficiaires a été ficelée depuis trois mois, sans qu’il ne soit procédé à l’affichage de la liste. A noter que les 150 logements restants sont en voie d'achèvement et enregistrent un taux de réalisation de 90%. Rappelons que la décision d'attribution du 1er quota a été signée et transmise à la daïra par l’ex-wali depuis juin dernier, selon une source proche de la daïra de M'Chedallah. A l’heure où nous rédigeons ce papier, le chef de daïra a tenu une réunion d’urgence au niveau de son bureau avec les membres de la commission technique de daïra des logements. De leur côté, les protestataires rencontrés sur les lieux étaient unanimes à affirmer ne pas surseoir à leur action. Ils campent sur leur position en bloquant la daïra et comptent ne se disperser qu'après l'affichage de cette liste.

Oulaid Soualah