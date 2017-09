Inaugurations et baptisations à l’occasion

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

C'est au cours d'une cérémonie tenue, hier, au niveau du collège d'enseignement moyen Boussafar Mohammed de la ville de Bouira que le wali, M. Mustapha Limani, a donné le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2017/2018. Une fois sur place et après avoir procédé au lancement de la campagne de remise des livres scolaires au profit des élèves issus de familles démunies, le premier magistrat de la wilaya recevra des explications à propos de la rentrée scolaire dans les établissements de la wilaya de Bouira. Ainsi et selon les chiffres présentés par le directeur de l'éducation, 174 553 élèves des trois paliers ont rejoint, hier, les bancs des 722 établissements scolaires de la wilaya de Bouira. Sur ce chiffre d’élèves, 97 646 sont inscrits dans 541 écoles primaire, 52 027 inscrits dans 125 CEM et 24 880 élèves inscrits dans 56 lycées. Pour le volet de la restauration et d'hébergement, 427 écoles primaires sont dotées de restaurants scolaires, 96 CEM et 54 lycées sont dotés du système de semi-internat, alors que 238 bus ont été mobilisés cette année pour assurer le transport scolaire pour un total de 23 691 élèves. À noter aussi que 65 000 élèves de la wilaya bénéficieront du programme de solidarité de la direction de l'action sociale (DAS) et de la wilaya. Toujours au niveau du même établissement, le wali de Bouira a assisté au premier cours de l'année scolaire dans une classe de la troisième année moyenne. L'intitulé du cours était "Citoyenneté et protection de l'environnement". Le cortège officiel s'est rendu par la suite au nouveau pôle urbain de Bouira, où le wali a procédé à l'inauguration d'une nouvelle école primaire Base-1 avec une capacité de 120 places pédagogiques. Cette nouvelle infrastructure a été baptisée au nom du défunt Moudjahid Oulkadhi Ali. Son coût de réalisation s'élève à plus de 78 millions de dinars. Sur place, M. Limani insistera auprès des responsables du secteur pour la dotation de l'établissement de l'ensemble des équipements et moyens humains et matériels nécessaires pour la scolarisation des élèves. Il suggéra aussi la réalisation d'un espace vert à l'intérieur de l'établissement, en plus de la réalisation d'un mur de séparation en dehors de l'établissement, pour la sécurité des élèves. Toujours dans la ville de Bouira, le premier responsable de la wilaya a marqué une halte au niveau du centre scolaire des enfants sourds-muets. L'établissement en question, qui relève de la gestion de la DAS, prend en charge 86 élèves répartis sur deux paliers scolaires, à savoir le primaire et le moyen. Sur place, le wali recevra des explications sur la prise en charge scolaire des enfants qui souffrent de différents handicaps dans la wilaya. Selon la directrice de l'action sociale, ils sont plus de 690 élèves qui sont pris en charge dans six différents établissements spécialisés de la wilaya. À noter, enfin, que le wali a visité plusieurs classes spécialisées de ce centre où il a reçu des explications sur les méthodes psychopédagogiques adoptées par les enseignants et les éducateurs spécialisés. Le wali a clôturé sa visite au niveau de la commune de Lakhdaria, sise à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya, où il a procédé à l'inauguration d'une nouvelle école primaire de type Base-1 et sa baptisation au nom du feu moudjahid Belahouane Makhlouf. Le nouvel établissement réalisé au nouveau pôle urbain de cette localité, a nécessité une cagnotte de 79 millions de DA inscrite sur le budget de la wilaya. Sa capacité d'accueil s'élève à plus de 120 places pédagogiques. Au niveau de cet établissement, M. Limani a aussi lancé l'opération de solidarité scolaire pour cette commune, dont plus de 580 élèves bénéficieront de trousseaux scolaires et des bourses de 3 000 dinars.

Oussama Khitouche