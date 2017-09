La Gendarmerie et la DSP ouvrent une enquête

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie de Chorfa, ainsi que les services de la direction de la santé de Bouira ont ouvert une enquête suite au décès d’une parturiente de 19 ans, originaire de Chorfa.

Répondant aux initiales de C. S., celle-ci est décédée, avant-hier en soirée, lors de son transfert vers l’EPH de M’Chedallah dans des conditions «encore floues». «Arrivée décédée» est le constat effectué par le médecin de garde de l’hôpital Kaci Yahia de M’Chedallah, où la jeune femme a été évacuée en urgence dans un véhicule particulier, suite à des complications dus à son accouchement hors structure médicalisée. Un enfantement ayant donné vie à un nourrisson qui se porte bien, mais qui devra grandir en l’absence de sa mère. Cet accouchement aurait eu lieu, selon les premiers éléments de l’enquête, dans le cabinet privé d’une sage-femme de Chorfa. Un cabinet ouvert depuis 1989 au chef-lieu communal, qui reçoit quotidiennement des dizaines de parturientes. Depuis des années, cette femme accoucheuse, une quinquagénaire souvent sollicitée, n’arrête pas de monnayer ses services. Des services jugés «correctes» et «sans danger» par des parturientes qui y ont eu recours. Et ces témoins, aujourd’hui mères, sont nombreuses à dire du bien de cette femme qui «donne la vie». Toutefois, cette notoriété n’est pas parvenue aux oreilles de la DSP de Bouira qui dit ignorer totalement ces agissements.

Hafidh Bessaoudi.