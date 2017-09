La Gendarmerie découvre une plantation de chanvre indien

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte anti stupéfiants, les services de la Gendarmerie d’El Kseur ont mis la main sur une plantation de 71 arbustes de cannabis, plantés dans une montagne de la commune d’El Kseur. «Suite à des informations reçues, évoquant la présence d’une pépinière de cannabis dans l’une des montagnes de la commune d’El Kseur, nos services, en collaboration avec le secteur opérationnel de la wilaya de Béjaïa, ont constitué une brigade qui s’est déplacée sur les lieux en compagnie des éléments de la sûreté et d’intervention, ainsi que de la police technique et des chiens policiers spécialisés dans la détection des drogues», apprend-on du commandant de la gendarmerie nationale d’El Kseur, Kouider Hicham. L’opération a été couronnée par la saisie de soixante et onze arbustes arrivés au stade de la récolte, plantés sur une superficie de 200 m², ajoute-t-il. Par ailleurs, l’enquête est en cours pour retrouver les narcotrafiquants.

Mechmeche Salima