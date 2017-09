Le Plan Ouyahia adopté !

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du chef de l’état, Abdelaziz Bouteflika, a adopté le Plan du gouvernement Ouyahia ainsi que l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit.

Ces deux principaux points, inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres, vont devoir ouvrir la voie au Premier ministre d’exécuter les dernières orientations du président de la République. Ceci, bien évidement, après leur adoption par les députés et les sénateurs. Outre ces deux points principaux, le Conseil des ministres a également amendé la loi portant réinsertion sociale des détenus et l’approbation de la passation de marchés au gré à gré pour la réalisation de plus de 220 000 logements. A noter que ce plan qui trace la feuille de route et les axes d'action du gouvernement intervient dans une conjoncture marquée par la poursuite des réformes politiques et économiques dont l'objectif consiste à consolider la démocratie et préserver les acquis sociaux des citoyens dans le cadre de la politique sociale prônée par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'Etat. En ce sens, ce plan d'action s'articule autour de plusieurs axes, à savoir la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays de même que la consolidation de la démocratie pluraliste, l'Etat de droit ainsi que la modernisation de la gouvernance. A travers ce plan, le gouvernement œuvrera aussi à maintenir la dynamique de la croissance et de la diversification des exportations, la consolidation des progrès réalisés dans le développement humain, la préservation du potentiel de défense nationale ainsi que l'animation d'une politique.

Synthèse de M. A. T