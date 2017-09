Opération coup de poing de la Gendarmerie

Par DDK | Il ya 48 minutes | 51 lecture(s)

Les éléments de la compagnie de la gendarmerie nationale de Bouira, ont réussi, jeudi dernier, lors d’une opération coup de poing, à saisir une quantité de plus de 700 bouteilles de boissons alcoolisées de toutes marques confondues et une somme d’argent avoisinant les 25.000 DA. Selon une source locale, cette importante quantité a été saisie, lors d’une perquisition d’un point de vente clandestin de boissons alcoolisées, sis au lieu-dit ‘’Tagua’’ à quelques encablures du chef-lieu de la commune de Bechloul, à l’est de la wilaya de Bouira. Le propriétaire qui exerçait son activité sous la couverture d’un magasin de pièces détachées, a pris la fuite et n’a pas été appréhendé. Notre source précise cependant, que quatre personnes ont été interpellées lors de cette opération. À noter enfin, qu’une autre quantité de 3500 bouteilles de boissons alcoolisées a été saisie, le 2 septembre dernier, toujours par la gendarmerie nationale de Bouira, dans une forêt voisine du site touristique de Tikjda, sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam.

O. K.