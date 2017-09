La mairie et la daïra fermées !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 51 lecture(s)

Les demandeurs de logements qui ont postulé au quota des 350 unités, fin prêtes et livrées depuis plus de deux ans, sont revenus à la charge, jeudi matin. En effet, dès les premières heures de la matinée, les même protestataires qui s’étaient rassemblés devant le siège de la daïra de M’Chedallah la veille ont fermé les deux sièges de la daïra et de l'APC pour exiger que la liste des bénéficiaires, ficelée depuis plus de deux mois, soit affichée. N'ayant pas reçu de réponse à cette revendication qu'ils jugent légitime, la centaine de protestataires a affiché sa détermination à bloquer l'entrée des deux administrations jusqu’à l'affichage de la liste préliminaire des 350 bénéficiaires retenus. Abordé à ce sujet, le nouveau chef de daïra, qui a convoqué de nouveau tous les membres de la commission technique des logements, dira que la liste en question est au niveau du cabinet du wali pour une dernière vérification avant affichage. Toutefois, notre interlocuteur refusera d’avancer une date malgré notre insistance. Les services d'ordres, qui se sont eux aussi de nouveau déployés, ont installé un important dispositif autour des deux institutions mais n'ont pas eu à intervenir, en l’absence d'acte de violence. Ils ont néanmoins débloqué l’accès à l'intérieur des deux administrations et les fonctionnaires ont pu rejoindre leur bureau pour y travailler sans qu’aucun incident ne soit enregistré. Les protestataires, de leur côté, affirment qu'ils continueront à occuper ces deux institutions jusqu'à l'aboutissement de leur revendication.

O. Soualah