Vaste campagne de nettoiement des grands centres urbains

Par DDK | Il ya 49 minutes | 40 lecture(s)

Ras le bol des dépotoirs sauvages qui fleurissent dans les villes de la wilaya de Boumerdès. Le wali Abderahmane Madani Fouatih s'engage fermement à combattre ces atteintes répétées à l'espace vital, pour le bien être sanitaire, social et économique de la population. Le coup d'envoi d'une opération de nettoiement sera donné, aujourd'hui, samedi, aux environs de 8 heures, à partir du centre balnéaire de Corso. Elle a été programmée conjointement avec des opérateurs publics et privés, et d'autres associations concernées, pour une meilleure mobilisation des moyens humains et matériels. L'on escompte un rassemblement d’efforts de centaines de volontaires pour l'embellissement du rivage et des ruelles de ce village situé à proximité de l'ex Rocher Noir. Des responsables locaux de l'environnement veilleront, à cette occasion, au tri des déchets collectés. «Les déchets verts seront envoyés, bien sûr, aux centres de compostage pour leur réutilisation, alors que ceux ordinaires, non recyclables seront éliminés, selon les normes en vigueur», a-t-on souligné. Cette campagne s'étalera sur une assez longue période, pour toucher différentes villes environnantes. Les services de la wilaya visent par cette entreprise, dans le cadre d'un développement durable, selon toute apparence, un double objectif : assainissement de l'environnement et valorisation des rejets et déchets.

Salim Haddou