Redjaouna Techt rend hommage à Lyes Amiali

Un vibrant hommage a été rendu à feu Amiali Lyes, décédé lors de l’écrasement de l’hélicoptère à Alger en août 2017. Une grande kermesse a été ainsi organisée à sa mémoire par le comité du village Techt, à Redjaouna, commune de Tizi-Ouzou. Le défunt était connu pour son omniprésence et son dynamisme au sein du mouvement associatif du village où il avait grandement contribué à toutes les activités entreprises localement en compagnie de son ami de toujours, Hocine Agguini. Au cours de la manifestation, quelque 4 500 articles scolaires ont été distribués aux enfants. Les cadeaux ont été remis par des donateurs, par le biais de la maison de la culture Mouloud Mammeri et de l’APC de Tizi-Ouzou. Au cours de son intervention, l’ami du défunt dira : «Ces activités nous permettront de satisfaire les enfants avant la rentrée scolaire, afin qu’ils puissent bénéficier de ces dons. Je vous demande de vous organiser en associations, en clubs (sportif, éducatif, artistique…) afin que vous ne soyez pas tentés par tout ce qui se passe autour de vous, nous recherchons et voulons une génération saine !»

