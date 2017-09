Les inscriptions lancées !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 42 lecture(s)

Le ministre du Travail, Mourad Zemali a affirmé, jeudi à Alger, que les jeunes promoteurs propriétaires de micro-entreprises créées avant mars 2011 dans le cadre de l’ANSEJ et de la CNAC peuvent s'inscrire "dès aujourd'hui" pour bénéficier du rééchelonnement de leurs dettes. Une aubaine pour les jeunes porteurs des projets créés avant mars 2011, en difficulté financière. Ces derniers peuvent désormais bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes. Le ministre de tutelle à affirmer que «le dernier délai accordé aux jeunes promoteurs pour bénéficier du rééchelonnement et de l'effacement des pénalités de retard, a été fixé pour la fin de l'année courante ». Intervenant lors d’une réunion de la commission interministérielle de suivi des conflits collectifs du travail, tenue au siège de son département ministériel, M. Zemali a fait savoir que « l'opération d'inscription débute dès aujourd'hui » (jeudi 7 septembre, NDLR). Tout en qualifiant cette mesure d’« optionnelle », le ministre a souligné que « l'on ne peut connaître ni le nombre de micro-entreprises qui vont en bénéficier, ni le montant des sommes dues ». Selon lui, « cette opération permet d'effacer les pénalités de retard, ainsi que les charges qui en découlent pour les micro-entreprises financées avant mars 2011 ». L'application des nouvelles mesures est soumise à trois conditions « Le jeune promoteur doit prouver que le matériel est toujours en sa possession, qu'il est affilié au Fonds de garantie et doit avoir remboursé 5% à 10% du crédit », précise le ministre. Il y a lieu de rappeler qu’un accord a été signé, mercredi à Alger, entre les banques publiques, l'Ansej et la Cnac pour le rééchelonnement des dettes et des agios réservés éligibles à l’effacement des crédits accordés aux promoteurs Ansej antérieurement au mois de mars 2011. Accord signé par le président de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), M. Boualem Djebbar, et le directeur général par intérim du Fonds de caution mutuelle de garantie risque/crédits jeunes promoteurs et par Mme Djaider, directrice par intérim de l’Ansej, en présence des ministres des Finances, M. Abderrahmane Raouia, et du Travail, de l’emploi et la sécurité sociale, M. Mourad Zemali. Egalement signé par les responsables des cinq banques publiques concernées. Il s’agit notamment, de la BADR, CPA, la BNA, la BDL et la BEA.

L.O.CH.