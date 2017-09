Les ouvriers en sit-in

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Des dizaines de travailleurs intervenant sur le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière Bouira - Tizi-Ouzou ont observé, hier, un sit-in sur leur lieu de travail, au niveau de l’échangeur de Djebahia. Par cette action, ils dénoncent «le licenciement abusif de dizaines de travailleurs». En effet et selon les protestataires, près de 120 ouvriers ont été licenciés récemment de manière «abusive» par l’entreprise en charge des travaux. D’après les mêmes contestataires, les travailleurs dont les contrats sont arrivés à terme n’auraient bénéficié d’aucune indemnité et aucun préavis ne leur aurait été signifié au préalable. Ce qui n’a pas été sans susciter l’ire des ouvriers. Ces derniers réclament, ainsi, la réintégration des travailleurs licenciés et leur «rétablissement dans leurs droits, en leur versant des indemnisations». À rappeler que le projet de la pénétrante autoroutière en question, pour lequel une enveloppe de 50 milliards de dinars a été consacrée, devrait relier la wilaya de Bouira, de Djebahia, à Tizi-Ouzou, au niveau de Draâ Ben Khedda, soit une distance de 48 kilomètres. Initialement prévu pour être achevé dans un délai de 36 mois, le chantier, lancé en mars 2014, fait toujours l’objet d’un retard.

D. M.