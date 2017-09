Six blessés dans un carambolage

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Un carambolage ayant fait six blessés, dont un grave, a eu lieu hier en début d’après-midi sur le tronçon de la RN5 entre Lakhdaria et Bouira, au niveau de la localité de Zeboudja. Les véhicules impliqués n’ont pas respecté la distance de freinage, apprend-on, et l’un des blessés dont l’état a été jugé critique, a été évacué par les éléments de la Protection civile vers l’EPH Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira, où il demeurait toujours en observation hier en fin d’après-midi. La circulation automobile a été fortement perturbée tout au long de l’après-midi d’hier et les services de sécurité ont dû dévier la circulation vers l’autoroute Est-Ouest pour les véhicules légers, tandis que les poids-lourds ont dû patienter le temps de dégager les véhicules sinistrés de la chaussée.

H. B.