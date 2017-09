Arrestation de deux personnes

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

En coordination avec la Gendarmerie nationale, les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, avant-hier, vendredi, deux personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la Sûreté de wilaya de Tiaret.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire en coordination avec la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 8 septembre 2017, deux personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la Sûreté de wilaya de Tiaret», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par le ministère de la Défense nationale. Il est utile de rappeler que l'attaque terroriste qui a ciblé, le 31 août passé, le siège de la Sûreté de la wilaya de Tiaret, a fait deux morts, un policier en faction et l'assaillant. L'acte est l'œuvre d'un terroriste qui portait une ceinture explosive et qui, usant d'une arme, a voulu pénétrer dans l'enceinte du siège de la Sûreté de wilaya. La riposte des policiers en faction a été prompte et l'un d'eux, dans un acte de bravoure, s'est jeté sur le terroriste pour freiner son élan à l'entrée du siège de la Sûreté, perdant la vie en même temps que le terroriste suite à l'explosion qui s'en est suivie. Un cordon de sécurité a été rapidement mis en place par la police, autour du lieu de l’explosion. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, avait affirmé, que l'Etat est déterminé à éradiquer le phénomène du terrorisme étranger à la société algérienne. Dans une déclaration à la presse à l'hôpital Mustapha Damerdji, où il s'est enquis de l'état de santé du policier blessé dans l'attentat ayant ciblé le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret, le ministre avait appelé les différents membres de la société à se regrouper autour de la priorité des priorités du pays, à savoir la préservation de la sécurité et de la stabilité pour assurer la quiétude des citoyens. M. Bedoui a exhorté également "à œuvrer à la promotion du civisme et du sens politique et à faire de la sécurité et de la stabilité l'objectif unique et primordial, en tant que condition essentielle du développement". Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine, le bilan du MDN a fait savoir que des détachements de l'ANP "ont arrêté huit immigrants clandestins de différentes nationalités en 3ème et 4ème Régions militaires". Au niveau de la 6ème Région militaire, les éléments de l'ANP "ont intercepté dix contrebandiers et saisi deux camions, cinq véhicules tout-terrain, 21 tonnes de denrées alimentaires et 1 020 litres de carburant", a ajouté la même source. D'autre part, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 80 kg de kif traité à Tlemcen (2ème RM).

Samira Saïdj