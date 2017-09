Kaci Idir officiellement tête de liste FFS

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Après une assemblée générale des militants, qui s’est tenue vendredi dernier, la section communale du FFS de M’Chedallah a rendu son verdict concernant la confiscation de sa liste de candidature en prévision des élections locales du 23 novembre. En effet, c’est M. Kaci Idir, ancien membre de l’assemblée de M’Chedallah, qui a été élu par la majorité des militants pour conduire la liste communale du FFS. Ingénieur en électrotechnique de formation, M. Kaci Idir a déjà conduit une liste indépendante en 2012, où il a obtenu la majorité des voix, mais il n’a pas pu briguer au poste du président de l’APC en raison de l’alliance des élus du RCD et du RND, grâce à laquelle la présidence de l’APC est revenue au RCD. M. Kaci Idir et la majorité des élus indépendants se sont ralliés, en 2013, au groupe des élus du FFS pour former un front d’opposition au maire RCD au sein de l’assemblée. Avec cette nomination, le FFS vise, sans doute, à récupérer l’APC de M’Chedallah, l’une des plus importantes de la wilaya de Bouira, surtout après les nombreuses dissensions qui secouent actuellement la section locale du RCD. Une assemblée générale des militants du RCD, prévue pour la soirée du vendredi, n’a pas pu, d’ailleurs, se tenir en raison de conflits internes. Pour sa part, l’actuel maire RCD compte se représenter pour un second mandat à la tête de l’APC.

Oussama K.